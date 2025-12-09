09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Okan Buruk'tan dikkat çeken Avrupa istatistiği

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 32. Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı hoca geride kalan 31 maçın 13'ünü kazanırken 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

calendar 09 Aralık 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan dikkat çeken Avrupa istatistiği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon Süper Lig'de dörtleme yapmanın planlarını yapan Galatasaray, bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'ın başına geçtiği günden itibaren bugüne kadar Avrupa kupalarında 31 karşılaşmaya çıkan Okan Buruk, maçların önemli bir kısmını kazanmayı başardı.

Geride kalan 31 maçın 13'ünde sahadan zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar rakipleriyle 8 kez yenişemedi. 10 maçta sahadan eli boş ayrılan Cimbom, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.


5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Monaco maçıyla zaferlerine bir yenisini daha eklemek isteyen başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftaya 3 galibiyet sıkıştırmayı başardı. 14. sırada bulunan ve ilk 24 takım içerisine girmesine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar bugün kazanması halinde bambaşka planlar yapmaya başlayacak. Okan Buruk da tüm planlarını Fransa deplasmanında 3 puan üzerine kurmuş durumda. Çünkü sarı-kırmızılılar alacağı olası bir 3 puanla büyük bir avantajın sahibi olacak.

1.27 PUAN ORTALAMASI

Galatasaray'ın başında 12'nci kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Okan Buruk, 1.27'lik bir puan ortalaması tutturmayı başardı. Geride kalan 11 mücadelede sarı-kırmızılı takım 14 puan toplarken 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Başarılı çalıştırıcı Başakşehir'in başında da Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadı. 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet alan Buruk yönetimindeki Başakşehir, 1 kez rakiplerini mağlup etmeyi başardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.