Okan Buruk neşteri vurdu!

Gelecek haftayı bay geçecek Galatasaray'da sistemde değişikler olacak. Berkan, Kazımcan ve Barış Alper gibi isimlerin daha fazla süre alması sağlanacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk neşteri vurdu!
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03 Ekim 2022 12:06
Galatasaray , bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanısıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı.

Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim'e kadar maç oynamayacak olan Aslan'da köklü değişiklikler yapılması gündemde. Yerli sınırı nedeniyle kanatlarda iki isme bağlı kalmak isteyen Cim Bom, Kerem ve Yunus'u alternatif olarak kullanmak isterken, yerlerine ise Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri monte etmek istiyor. Milot Rashica'nın ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor.

YUSUF VE GENÇLER İÇİN KARAR

Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak.

Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in daha fazla süre bulması bekleniyor. 



 
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