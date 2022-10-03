Okan Buruk neşteri vurdu!

Galatasaray , bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanısıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı.Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim'e kadar maç oynamayacak olan Aslan'da köklü değişiklikler yapılması gündemde. Yerli sınırı nedeniyle kanatlarda iki isme bağlı kalmak isteyen Cim Bom, Kerem ve Yunus'u alternatif olarak kullanmak isterken, yerlerine ise Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri monte etmek istiyor. Milot Rashica'nın ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor.Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak.Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in daha fazla süre bulması bekleniyor.