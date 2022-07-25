Okan Buruk: 'İstediğim orta saha 50 milyon euro'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası istediği defansif orta sahanın profiliyle ilgili detaylı bir açıklama yaptı.



İşte Okan Buruk'un sözleri:



"Orta sahaya 1 oyuncu daha düşünüyoruz. Grillitsch ile görüştük ama bizim de soru işaretlerimiz var. Bir takımla çalışmıyor. İlk düşündüğümüz isimlerden biri değil. Daha hazır, daha direkt oyuncular üzerinde duracağız.



Elimizdeki oyunculara da bakınca, Berkan, Taylan, Alex, Sergio var. Hamza başladı, mutlu etti bizi. Bu oyunculardan değişik bir tane daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullansın diyoruz. O zaman 50 milyon euro oluyor. Ancak, çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor."



"BİZE BİR OYUN LİDERİ LAZIM"



"Oyun lideri olacak. Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmamız gerek. Hep bunu söylüyorum. Kazanmamıza sevinme sebeplerimden biri bu. Pozitif hava şart. Oyunu yönetecek oyuncu lazım. Bunun eksikliğini gördük bugün zaman zaman açıkçası. Saha içi liderlerimiz var ama oyunu yönetebilecek bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çalışma yapacağız. Elimizde ne kadar oyuncu olursa, o kadar işimiz kolay olacak."



