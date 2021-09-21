Oğuzhan Özyakup'un ilk 11 hasreti bitti

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de sahne aldı.

Haber; Sporx.com
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Oğuzhan Özyakup'un ilk 11 hasreti bitti
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21 Eylül 2021 20:27
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Geçen sezonun 35. haftasında Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de forma giyen Oğuzhan'ın bu hasreti, Adana Demirspor maçıyla sonlandı.

MKE Ankaragücü maçında 17. dakikada sakatlanan Oğuzhan, geçen sezonun son bölümündeki Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Oğuzhan bu sezonun ilk 5 maçında ise yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da sonradan oyuna dahil oldu.


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