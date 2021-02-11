Oğuzhan Özyakup: 'Şampiyonluk yolundayız'

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Türkiye Kupası'nda gol attığı ve penaltılarla toplamda 4-3 kazandıkları Konyaspor maçının ardından konuştu.



Yarı final sevinci yaşadıklarını söyleyen Oğuzhan, "Yarı final için mutluyuz. Maçı çok iyi oynadık. Konyaspor'un net bir pozisyonunu hatırlamıyorum. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Golüm için de mutluyum. Bu dönemde 120 dakika oynamak kolay değil." dedi.



Şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonluk için neler gerektiğini biliyorum. Şampiyon olmak için her şeyi doğru yapıyoruz, böyle devam etmeliyiz. Cenk Tosun çok yakın arkadaşım. Geldiği için mutluyum. Takım için de mutluyum. Çok çalışkan bir forvet. Beşiktaş'a alışkın, inşallah iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.