Oğul Hagi, Fenerbahçe'ye doğru!

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmaları doğrultusunda Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'yi gözüne kestirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Oğul Hagi, Fenerbahçe'ye doğru!
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13 Nisan 2025 12:10
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda hücum bölgesinde oynayan bazı futbolcularıyla yollarını ayırdığı takdirde ise muhakkak bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Sarı-Lacivertliler'de, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular göze kestirildi.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi geldi.

İskoç medyasına göre, "Jose Mourinho, sezon sonunda Hagi'ye bedelsiz transfer için yaklaşıp yaklaşmama konusunda nihai kararını verecek" denildi.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers ile 29 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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