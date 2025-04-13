Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda hücum bölgesinde oynayan bazı futbolcularıyla yollarını ayırdığı takdirde ise muhakkak bir hücum oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Lacivertliler'de, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular göze kestirildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi geldi.
İskoç medyasına göre, "Jose Mourinho, sezon sonunda Hagi'ye bedelsiz transfer için yaklaşıp yaklaşmama konusunda nihai kararını verecek" denildi.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers ile 29 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.
Sarı-Lacivertliler'de, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular göze kestirildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi geldi.
İskoç medyasına göre, "Jose Mourinho, sezon sonunda Hagi'ye bedelsiz transfer için yaklaşıp yaklaşmama konusunda nihai kararını verecek" denildi.
PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Ianis Hagi, bu sezon Rangers ile 29 maça çıkarken 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.