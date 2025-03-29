Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, finale çıktı.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile 14 numaralı seribaşı Dimitrov karşılaştı.
Dimitrov'u 1 saat 10 dakika süren mücadelede 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Djokovic, adını finale yazdırdı.
- Finale kalan en yaşlı tenisçi
Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.
Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirdi.
ATP Masters 1000 turnuvalarında 60. kez finale kalan tecrübeli tenisçi, bu alandaki rekorunu da geliştirdi.
Ayrıca Sırp tenisçi, Miami Açık'ta 8. kez finale yükselerek bu alanda eski ABD'li raket Andre Agassi'yi yakaladı.
- Teklerde 100. zaferini hedefliyor
Novak Djokovic, Miami Açık finalinde teklerdeki 100. şampiyonluğu için korta çıkacak.
Tek erkeklerde 24 kezle en fazla grand slam şampiyonluğu yaşayan isim ünvanına sahip Djokovic, kariyerindeki 7. Miami Açık ve 41. Masters turnuvası zaferini hedefleyecek.
Djokovic, şampiyonluğa ulaşması halinde Agassi ile paylaştığı Miami Açık'ta en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi ünvanını da tek başına ele geçirecek.
Tecrübeli tenisçi, Miami Açık finalinde Jakub Mensik-Taylor Fritz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Novak Djokovic, Miami Açık'ta finale yükseldi
Djokovic, Federer'i geride bırakarak ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-0 yenen Sırp Novak Djokovic, finale çıktı.
- 02:32 Derbinin hakemi: Yasin Kol
- 02:29 Derbide öne çıkabilecek 10 istatistik
- 02:26 Solskjaer'in derbi karnesi
- 02:24 Beşiktaş derbiyi nasıl kazanır?
- 02:00 Beşiktaş - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:58 Dejan Radonjic: "3.maçta elimizden geleni yapacağız"
- 01:53 Memphis Grizzlies'te Taylor Jenkins dönemi sona erdi
- 01:51 Novak Djokovic, Miami Açık'ta finale yükseldi
- 01:48 Trabzonspor - Göztepe: Muhtemel 11'ler
- 01:13 Benfica, deplasmanda kazandı
- 01:01 Bahçeşehir Koleji, finali İstanbul'a bıraktı!
- 00:40 Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
- 00:35 Real Madrid'den Belgrad'da kritik galibiyet
- 00:29 Panathinaikos'a evinde Paris şoku
- 00:23 Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
- 00:05 Recep Uçar: "Hak ederek kazandık"
- 00:03 Selçuk İnan: "Bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi"
- 23:42 Mourinho'dan Maximin açıklaması!
- 23:33 Jasikevicius: "Öğrenmemiz gereken noktalar var"
- 23:16 Talisca: "Yüksek performans ortaya koyduk"
- 23:13 Jose Mourinho'dan Galatasaray için açıklama!
- 23:10 Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem açıklaması
- 23:09 Jose Morais: "Fenerbahçe maçı bize ders oldu"
- 22:55 Dusan Tadic'ten eleştiriler için açıklama!
- 22:54 George Puşcaş: "Fenerbahçe'ye karşı zor olacağını biliyorduk"
- 22:48 THY EuroLeague'de yeni lider Fenerbahçe
- 22:46 Oğuz Aydın: "Maça çok iyi hazırlandık"
- 22:37 Anadolu Efes'in THY EuroLeague serisi sürüyor!
- 22:35 Iğdır FK - Ümraniyespor maçı başladığı gibi bitti
- 22:27 Fenerbahçe'den Bodrum'da rahat galibiyet!
- 22:25 Gençlerbirliği, hasretini Başkent'te bitirdi
- 22:19 Kramer, Konyaspor'u ateş hattından çıkardı
- 22:09 Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'de dalya
- 21:34 Milli atlet Dilek Koçak WADA tarafından aklandı!
- 21:20 Anderson Talisca'dan Süper Lig'de ilk!
- 21:03 Bodrum FK, VAR'la penaltı kazandı!
- 20:58 Galatasaray, Rob Gray'i açıkladı
- 20:50 Beşiktaş Fibabanka farklı galip
- 20:43 Skriniar'dan Fenerbahçe'de ilk gol!
- 20:22 Hakan Kutlu: "Bir golle maçı kazanmasını bildik"
- 20:14 Yalçın Koşukavak: "İyi oyunların hakkı da bazen galibiyet olmuyor"
- 20:10 Mustafa Gürsel: "Maçın hakkı beraberlikti"
- 20:08 Anadolu Efes'in rakibi Maccabi Playtika
- 19:58 Jose Mourinho: "Maç sırasında benim arkadaşım yoktur!"
- 19:34 Fenerbahçe'de Maximin kadroya geri döndü
- 19:27 Galatasaray'da Roland Sallai gelişmesi!
- 19:23 Bodrum FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 19:12 Sergej Jakirovic: "Oyuncularım her şeyini ortaya koydu"
- 19:07 Murat Şahin: "Herkesten özür diliyorum"
- 19:01 Joao Pereira: "Bu bizim için hiç iyi olmadı"
- 19:01 Emre Belözoğlu: "7-8 puan daha almamız gerekiyor"
- 18:55 Kayserispor: "Bayramı 2 gün önceden başlattık"
- 18:47 Dean Huijsen için transfer açıklaması!
- 18:47 Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor
- 18:41 Milli Takım, Eurobasket 2025 için iddialı!
- 18:38 Brezilya'da A Planı: Jorge Jesus
- 18:35 Karşıyaka'dan Suleiman Braimoh hamlesi
- 18:32 Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi!
- 18:22 Fiorentina'nın Zaniolo için planı!
- 18:12 Ancelotti'den 'Brezilya' iddiasına cevap!
Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
Bayer Leverkusen, sahasında hata yapmadı
Dean Huijsen için transfer açıklaması!
Ancelotti'den 'Brezilya' iddiasına cevap!
Emiliano Martinez: "Hayatımda böylesini yaşamadım"
Daniel Alves'e beraat çıktı!
Ancelotti, Brezilya iddialarını yalanladı!
Barcelona, erteleme maçında Osasuna'yı rahat geçti
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
Marsilya, Pogba'ya açık kapı bıraktı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe'den Darwin Nunez sürprizi!
-
2
Bodrum FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
3
THY EuroLeague'de yeni lider Fenerbahçe
-
4
Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için hakem açıklaması
-
5
Okan Buruk ve yönetimin hedefi: 1 ihtimal daha yok!
-
6
Antony: "Manchester United'da çok kötü şeyler yaşadım"
-
7
Jose Mourinho'dan Galatasaray için açıklama!
-
8
Emiliano Martinez: "Hayatımda böylesini yaşamadım"
-
9
Galatasaray için Ndidi iddiası: "Osimhen'den bilgi aldı"
-
10
Dursun Özbek: "İki maçı geçin, istediğinizi alın!"