Nicolo Zaniolo Galatasaray'a mı dönüyor?

Galatasaray'dan ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yer alan şarta bağlı satın alma opsiyonunun matematiksel olarak devreye girmesi imkansız hale geldi. Fiorentina, 25 yaşındaki futbolcu için kesin kararını vermedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo Galatasaray'a mı dönüyor?
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21 Nisan 2025 14:45
Galatasaray'dan ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

SATIN ALMA MADDESİ

Galatasaray ve Fiorentina arasında Zaniolo'nun kiralık transferi için yapılan anlaşmaya göre İtalyan futbolcunun Fiorentina'nın oynadığı maçların yüzde 60'ında en az 30 dakika süre alması halinde 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecekti.

İMKANSIZ HALE GELDİ!

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fiorentina'nın ligde ve Avrupa'da kalan tüm maçlarının ardından Zaniolo için bu satın alma opsiyonunun devreye girme durumu matematiksel olarak kalmadı.

YENİDEN DEĞERLENDİRME

Buna rağmen Fiorentina'nın 25 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda kesin kararını vermediği ve sezon sonunda İtalyan futbolcu için değerlendirme yapacağı kaydedildi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞME

Fiorentina'nın İtalyan futbolcuyu yeniden transfer etmek istemesi durumunda Zaniolo için sezon sonunda Galatasaray ile yeniden masaya oturabileceği belirtildi.

Fiorentina'ya transferinin ardından 8 maçta süre bulan Zaniolo, İtalyan ekibinde skor katkısı veremedi.

HANGİ ADIMI ATACAK?

Galatasaray'da oynadığı dönemde de her fırsatta İtalya'ya geri dönmek istediğini söyleyen Zaniolo'nun, Fiorentina'nın bonservisini almak istememesi durumunda atacağı adım büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun bonservisinin bulunduğu Fiorentila ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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