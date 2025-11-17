Neymar'ın babası, Pele'nin markasını satın aldı!

Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos tarafından yönetilen NR Sports, Brezilya futbolunun efsanesi Pele'nin marka haklarını satın aldı.
Resmi açıklama 19 Kasım Çarşamba günü, Pele'nin bininci golünün yıl dönümünde yapılacak.
DEV ANLAŞMA: 18 MİLYON DOLAR
UOL'un haberine göre, anlaşmanın bedeli 18 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.
PELE MARKASI NEDEN SATILDI?
Pele'nin vefatının ardından markanın hakları Amerikan şirketi Sport 10'daydı. Ancak marka yeterince aktif kullanılmıyordu ve strateji büyük ölçüde Pele'nin etkinliklere katılmasına dayanıyordu.