17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Neymar'ın babası, Pele'nin markasını satın aldı!

Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos'un sahibi olduğu NR Sports adlı şirket, Pele markasını satın aldı.

calendar 17 Kasım 2025 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Neymar'ın babası, Pele'nin markasını satın aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos tarafından yönetilen NR Sports, Brezilya futbolunun efsanesi Pele'nin marka haklarını satın aldı.

Resmi açıklama 19 Kasım Çarşamba günü, Pele'nin bininci golünün yıl dönümünde yapılacak.

DEV ANLAŞMA: 18 MİLYON DOLAR

UOL'un haberine göre, anlaşmanın bedeli 18 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

PELE MARKASI NEDEN SATILDI?

Pele'nin vefatının ardından markanın hakları Amerikan şirketi Sport 10'daydı. Ancak marka yeterince aktif kullanılmıyordu ve strateji büyük ölçüde Pele'nin etkinliklere katılmasına dayanıyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.