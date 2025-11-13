13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Ndao'nun menajerinden bahis cezası için açıklama!

Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao, PFDK tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle ceza aldı. Ndao'nun menajeri Doğan Ercan, oyuncunun hesabından bahis oynanan süreci anlattı.

calendar 13 Kasım 2025 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ndao'nun menajerinden bahis cezası için açıklama!
Türk futbolunda gündem bahis skandalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen soruşturmada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı tespit edilen futbolculara ceza verdi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao da bahis nedeniyle ceza alan futbolcular arasında oldu.

12 AY CEZA!

Alassane Ndao, PFDK tarafından 1 yıl futboldan men edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ALLASANE NDAO'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


Ndao'nun menajeri BBN Haber'e konuştu. Süreci anlatan menajer Doğan Ercan, "Ndao adına geçen sene 2-3 aylık bir süreçte yasal bir sitede Türkiye Ligi dışında diğer liglerde yapılan bahis işlemi var" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden menajer Ercan, "Ancak bu işlemi Ndao değil, Ndao'nun sürekli yanında olan kulübe ve kampa gelen hatta Afrikalı oyunculara ürün satan bir kişi yaptığı tespit edilmiş" açıklamasını yaptı.

"TFF'YE İLETİLECEK"

Doğan Ercan, "Bu kişi, Senegal'e yardıma ihtiyacı olanlara kargo göndereceğim diyerek Ndao'nun telefonunu sürekli alıyor. Kulübün çalıştığı bankadan Ndao'nun bilgisi dışında belli aralıklarla para çekilmiş. Kulüp yönetiminin de o şahıs ile ilgili kamera kayıtlarını TFF'ye ileteceği belirtildi" dedi.

"GEÇMİŞİNDE YOK!"

Menajer Doğan Ercan, son olarak, "Oyuncunun geçmişinde herhangi bir bahis işlemi yok. Sadece geçen sene 2-3 aylık bir süreçte kendisi dışında işlem yapılmış. O işlemler de hep Ndao'nun ya antrenmanda ya da maçta olduğu zamanlarda yapılmış. Ndao da zaten o süreçte parasının çekildiğini öğrenince hesabını tamamen kapatmış" şeklinde konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
