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NBA konferans finalinde Pacers'ı 111-94 yenen Knicks seriyi 3-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

calendar 30 Mayıs 2025 09:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA konferans finalinde Pacers'ı 111-94 yenen Knicks seriyi 3-2'ye getirdi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.


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