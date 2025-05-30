Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.
Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.
Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.
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