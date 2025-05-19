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NBA'de Thunder, Nuggets'ı 125-93 yenerek Batı Konferansı finaline yükseldi

Thunder, konferans finalinde Çarşamba günü Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak

calendar 19 Mayıs 2025 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 09:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA'de Thunder, Nuggets'ı 125-93 yenerek Batı Konferansı finaline yükseldi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder, evinde Denver Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Paycom Center'daki maçta Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı.

Nuggets'da Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.

Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.


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