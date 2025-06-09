09 Haziran
Kazakistan-Kuzey Makedonya
17:00
09 Haziran
Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti
21:45
09 Haziran
Faroe Adaları-Cebelitarık
21:45
09 Haziran
Belçika-Galler
21:45
09 Haziran
İtalya-Moldova
21:45
09 Haziran
Estonya-Norveç
21:45
09 Haziran
Linheştayn-İskoçya
19:00
09 Haziran
Karadağ-Ermenistan
21:00

NBA, Avrupa Ligi planlarını değerlendiriyor: "Yıllar alabilir"

NBA başkanı Adam Silver, lig ile FIBA'nın Avrupa'da yeni bir basketbol ligi kurma planlarının halen erken aşamada olduğunu ve bu sürecin hayata geçmesinin birkaç yılı bulabileceğini söyledi.

calendar 09 Haziran 2025 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA, Avrupa Ligi planlarını değerlendiriyor: 'Yıllar alabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA başkanı Adam Silver, lig ile FIBA'nın Avrupa'da yeni bir basketbol ligi kurma planlarının halen erken aşamada olduğunu ve bu sürecin hayata geçmesinin birkaç yılı bulabileceğini söyledi.

Oklahoma City'de yenilenen bir Boys & Girls Club merkezinin açılışında konuşan Silver, planların karmaşıklığını vurguladı:

"Bu iş aylarla değil, yıllarla ölçülür. En az birkaç yıl uzaktayız. Devasa bir girişim olacak ve ilerlerken tüm paydaşlarla (mevcut ligler, takımlar, Avrupalı oyuncular, medya kuruluşları, pazarlama ortakları) istişare yapmamız gerekiyor."


Silver, NBA'in EuroLeague ve bazı kulüplerle doğrudan görüştüğünü, ideal olarak mevcut ligle iş birliği yapmayı tercih ettiklerini belirtti.

"Avrupa'da basketbol tutkunu çok sayıda kişi var. NBA tarzı başka bir lig kurma fırsatı güçlü."

NBA ve FIBA, Mart ayında 16 takımlı bir Avrupa ligi kurma hedeflerini kamuoyuna açıklamıştı. Proje, 2028 Los Angeles Olimpiyatları dönemine denk gelecek şekilde duyurulabilir ya da başlatılabilir.

İlgilenen şehirler arasında Londra, Manchester, Roma ve Münih'in adı geçiyor. Silver, doğrudan görüşmelere başlanmadığını, ancak çeşitli organizasyonların şimdiden ilgilerini bildirdiğini söyledi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.