NBA başkanı Adam Silver, lig ile FIBA'nın Avrupa'da yeni bir basketbol ligi kurma planlarının halen erken aşamada olduğunu ve bu sürecin hayata geçmesinin birkaç yılı bulabileceğini söyledi.Oklahoma City'de yenilenen bir Boys & Girls Club merkezinin açılışında konuşan Silver, planların karmaşıklığını vurguladı:Silver, NBA'in EuroLeague ve bazı kulüplerle doğrudan görüştüğünü, ideal olarak mevcut ligle iş birliği yapmayı tercih ettiklerini belirtti.NBA ve FIBA, Mart ayında 16 takımlı bir Avrupa ligi kurma hedeflerini kamuoyuna açıklamıştı. Proje, 2028 Los Angeles Olimpiyatları dönemine denk gelecek şekilde duyurulabilir ya da başlatılabilir.İlgilenen şehirler arasında Londra, Manchester, Roma ve Münih'in adı geçiyor. Silver, doğrudan görüşmelere başlanmadığını, ancak çeşitli organizasyonların şimdiden ilgilerini bildirdiğini söyledi.