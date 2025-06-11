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Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
0-166'
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
0-042'
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
0-029'

Napoli ve Milan Musah için sözlü olarak anlaştı!

Napoli, Milan forması giyen ABD'li orta saha Yunus Musah için takımıyla sözlü olarak anlaşmaya vardı.

calendar 11 Haziran 2025 03:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli ve Milan Musah için sözlü olarak anlaştı!
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Milan forması giyen Yunus Musah'ın transferinde mutlu sona çok yakın.

Sky Sports İtalya'ya göre, Napoli ABD'li oyuncu için Milan ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde tarafların 25 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaştığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 40 maçta forma giyen 22 yaşındaki orta saha, 3 asist kaydetti.

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