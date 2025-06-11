İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Milan forması giyen Yunus Musah'ın transferinde mutlu sona çok yakın.



Sky Sports İtalya'ya göre, Napoli ABD'li oyuncu için Milan ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Haberde tarafların 25 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaştığı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon 40 maçta forma giyen 22 yaşındaki orta saha, 3 asist kaydetti.