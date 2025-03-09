Napoli, ligde 5 maç aradan sonra galip geldi!

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli, Fiorentina'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Napoli, ligde 5 maç aradan sonra galip geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2025 18:54
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta Napoli, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Napoli'nin golleri, 26. dakikada Romelu Lukaku ve 60. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Fiorentina'nın skoru belirleyen golünü ise 66. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 5 maç aradan sonra galip geldi.

Fiorentina ise son 5 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Napoli, Fiorentina karşısında galip gelerek puanını 60'a çıkarttı ve Inter'in ardından zirve yarışını sürdürdü.

Napoli, gelecek hafta Venezia'ya konuk olacak.

45 puanla 7. sırada bulunan Fiorentina ise gelecek hafta Juventus'u ağırlayacak.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery