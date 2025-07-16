Mustafa Denizli: 'Beşiktaş nokta transferler yaptı'

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında Beşiktaş'ı ve transferlerini değerlendirdi.
"ARTI PUANLA GELİYOR"
Orkun Kökçü transferinin önemini vurgulayan Denizli, "Orkun Kökçü baştan artı puanla geliyor, bu da onda bir rahatlık yaratabilir. Bu rahatlık, onu pozitif yönde etkiler. Orkun ciddi derecede kaliteli bir futbolcu. Direkt olarak skor katkısı çok fazla olan ve çalışkan bir futbolcu. Türk kontenjanı açısından da katkı sağlayacaktır. Hem gol atabilen hem de attırabilen bir futbolcu. Beşiktaş ciddi anlamda iyi bir transfer yaptı, ücretine bakınca da ciddi bir rakam." şeklinde konuştu.
"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER"
Beşiktaş'ın transfer politikasını da değerlendiren Denizli, "Beşiktaş nokta transferler yaptı. Sol kanata aldığı futbolcu da (Jurasek) ciddi katkı sağlayacaktır. Jurasek'ten Beşiktaş beklediğinden fazla katkı alabilir diye düşünüyorum. Az ve öz transfer yaptı ama merkez savunmada sıkıntı yaşayabilir, yeterli sayıda oyuncusu yok. Sol kanata da bir transfer yaparsa ligin en iddialı takımlarından birisi olur" ifadelerine yer verdi.
"ARTI PUANLA GELİYOR"
Orkun Kökçü transferinin önemini vurgulayan Denizli, "Orkun Kökçü baştan artı puanla geliyor, bu da onda bir rahatlık yaratabilir. Bu rahatlık, onu pozitif yönde etkiler. Orkun ciddi derecede kaliteli bir futbolcu. Direkt olarak skor katkısı çok fazla olan ve çalışkan bir futbolcu. Türk kontenjanı açısından da katkı sağlayacaktır. Hem gol atabilen hem de attırabilen bir futbolcu. Beşiktaş ciddi anlamda iyi bir transfer yaptı, ücretine bakınca da ciddi bir rakam." şeklinde konuştu.
"NOKTA ATIŞI TRANSFERLER"
Beşiktaş'ın transfer politikasını da değerlendiren Denizli, "Beşiktaş nokta transferler yaptı. Sol kanata aldığı futbolcu da (Jurasek) ciddi katkı sağlayacaktır. Jurasek'ten Beşiktaş beklediğinden fazla katkı alabilir diye düşünüyorum. Az ve öz transfer yaptı ama merkez savunmada sıkıntı yaşayabilir, yeterli sayıda oyuncusu yok. Sol kanata da bir transfer yaparsa ligin en iddialı takımlarından birisi olur" ifadelerine yer verdi.