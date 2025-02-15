Muslera, takımı topluyor; Florya'da toplantı

Galatasaray'da AZ Alkmaar yenilgisinin ardından futbolcular, kaptanların organizasyonla takım içi toplantı yapacak.
AZ Alkmaar karşısında son yılların en kötü futbolunun oynanması ve şok bir yenilginin alınması sonrası kaptanlar, takımı Florya'da toplayacak.
Fernando Muslera, Lucas Torreira, Dries Mertens gibi takım içi liderler, takım arkadaşlarını bir araya getirerek önümüzdeki 10 günlük süreçte oynanacak kritik 3 maçın önemine değinilecek ve kenetlenme çağrısı yapılacak.
Galatasaray yönetimi de futbolculara ve teknik heyete tam destek verecek, Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçları için özel primler verecek.
AZ Alkmaar karşısında son yılların en kötü futbolunun oynanması ve şok bir yenilginin alınması sonrası kaptanlar, takımı Florya'da toplayacak.
Fernando Muslera, Lucas Torreira, Dries Mertens gibi takım içi liderler, takım arkadaşlarını bir araya getirerek önümüzdeki 10 günlük süreçte oynanacak kritik 3 maçın önemine değinilecek ve kenetlenme çağrısı yapılacak.
Galatasaray yönetimi de futbolculara ve teknik heyete tam destek verecek, Çaykur Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçları için özel primler verecek.
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