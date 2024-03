Murat Sancak: 'Bir babayiğit çıkar, devranı yerle yeksan eder'

Adana Demirspor Kulübü eski başkanı Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.Sosyal medyaya düşenaçıklamalarda bulunan Murat Sancak, Türk futbolunda birçok skandal olduğunu iddia etti.Murat Sancak paylaşımını "" sözleriyle bitirdi."HİKAYENİN BAŞI"İnsani" hata mı? Yoksa "çıkarcılar mı" böyle istiyor?Hangisine inanalım?Varın siz karar verin.Gelin hikayenin başına gidelimHikaye yıllardır dövünen, çaresiz kalan, sonunda ya bu sevdadan vazgeçen, kovulan ya da istifa eden futbol insanlarının dertlerinin bu kadar ayyuka çıktığı zaman fark edildi .Aslında ağlarını yıllar önce örmeye başlamışlardı.Hakemler üzerinden menfaat sağlamaya çalışan çıkarcılar, İLMEK İLMEK ördüÖnce kendilerine hizmet ve İTAAT edecek zayıf karakterli hakemleri, hakemlikte gelecek vaat ederek kendilerine bağladılar.Bu zayıf insanları inandırdıktan sonra bir daha hiç ortada gözükmedilerAslında baktığınızda kendi hallerinde işlerini yapan, hatta iyi yapan, suya sabuna dokunmadan iplerini oynattılarBir şey söylenecekse, yapılacaksa, hatta birilerine oy verilecekse iplerine talimat verdilerHiç göremezsiniz, görmediniz, hala da görmüyorsunuz onları.Tam bir kaos.Hakemlerden başlayalım. Yıprandılar, hem de çok Kamuoyunda güvenilmez bir hale geldiler Gruplaşma daha da derinleşti.MHK'lar sisteme ayak uydurup, görmezden gelip çıkarcı ağabeylerin istediği gibi davranıp 1-2 yıl kalmayı başardılar. Sonra da güzel bir kadroya yerleştiler.. Bu arada ufak tefek sağlık problemi yaşadılar "OMURGALARINDAN" ağır hasar aldılar!kovulan istifa eden vb. değişim neredeyse 3 ayda bire indi.İtibarları zedelendi, maddi kayıpları oldu, huzurları kaçtı, ne döndüğünü anlayana kadar görevden ayrıldılar veya seçimle gönderildiler. Dönen dolapları anlayanlar, isyan edenler oldu ama bu sistemin içinde olan kulüp başkanları, onları yalnızlaştırdı.. Sonunda pes ettiler .Anladınız siz onu! Çıkarcılar bazı kulüp başkanlarını da sisteme dahil etmişler ALLAH ALLAH bu gücü nereden buldular acaba?? Bu filmin hikayesinin size yakın zamanda yaşadığımız büyük ihanetin senaryosuna benzerliği sanırım dikkatinizden kaçmamıştır Kaçtıysa da şimdi biraz düşünün artıkHakemler üzerinde önce menfaat, beklenti oluşturarak olmaz ise korku ve baskı yaratarak onları etki altına aldılar maalesef.İTAAT edenler ödüllendirildi... Kurs, mihmandarlık, eğitimlerle parlattılar hamilerini.Yetiştirdikleri elemanlarının kritik görevlere verilmesini sağladılar.. Sistem için vazgeçilmez hale getirdiler bu tetikçilerini Bunun için yurtdışı bağlantılarından da destek aldılar ALLAH ALLAH yine tanıdık geldi değil mi yöntemleri?Örnek isteyen baksın VAR'da şu andaki en etkili isme Bu adam nasıl VAR'da bu kadar yetkili hale geldi Hikayenin başına baksın, bu kurslara nasıl gitmiş, ona baksın.. Ortalığı ayağa kaldıran maçlarda VAR odasında kim varmış ona baksın. Bu maçlarda hakeme başka görüntü gösteren VAR hakemi ve gözlemci kimmiş ona baksın.. Sağlık raporlarına baksın, sonra da kahvaltı fotoğraflarına baksınlar Daha da anlamayan zaten okumasın bu yazılan çizilenleriYurt dışı bağlantıları mı? Yuh artık bunu nasıl yaptılar? TFF'nin harcırahları ödenekleri ve özel görevlendirilen mihmandarlar sağ olsun Bizim paralarımızla yapıldı Biz de mi ortak olduk şimdi??Şimdi sıkı durun Hadi hakemleri böyle işlediler kullandılar, ya TFF içindeki bazı kritik profesyonelleri nasıl ortak ettiler? Yuh artık bu kadar da olmaz değil mi?Hakemler için kritik kadroları sayalım.. Hakem işleri müdürlüğü ve VAR sorumlusu.. Ortalık yangın yerine dönmeden önce bu kadroda veya kadrolarda kimler vardı? Bir bakın.. Vukuatlarına bakın Şimdi neredeler ona bakın Sonra hikayenin başını bir daha okuyunBiter mi? Bitmezler ve doymazlar bunlar.. TFF'de üst düzey bir profesyonel desteğini almadan olur mu? Ya bir MHK başkanını adım adım takip ettiren üst düzey profesyonel olduğunu duyduk Olmaz dedik ama olmuş, meğer doğruymuş ve fazlası varmış Olmaz demeyinHem de yardımcısına yaptırıyor. MHK başkanı her ikisini de suçüstü yapınca nasıl tutuştukları İzmir'den duyuldu .Daha bitmedi TFF içinde yapılan toplantıları bazı "Kıymeti kendinden menkul" medyadaki işbirlikçilerine daha toplantıya katılanlar kendi masalarına oturmadan aktarırlarmış bu zatlarMedya bağlantısı mı? Spor yazarları mı? Duyan oldu mu? NAMUSUYLA HAKKIYLA YAPAN ÜSTATLARA ŞAPKA ÇIKARILIR Ya diğerleri .Çocuğuna, vukuatlarıyla meşhur bir hakemden burs alan mı ararsın, halı saha maçlarıyla birbirleriyle ilişki kurup tiyo alan mı ararsın, ayıptır söylemesi aşna fişne işlerinde işbirliği yapan, yok artık dedirten mi ararsın, ne siz duyun ne de ortaya çıksın Biz de tiyatroyu seyredelim..EEE güzel medya tamam, TFF kadroları tamam, göbekten bağlanmış itaatkar hakemler tamam, UEFA FIFA bağlantısı tamam, artık gelsin istediğin senaryoyu oynatGel de inan değil mi insani hata . Ya da şöyle düşün Tamam herkes hata yapar ama iş başa gelince her şey değişir ÖYLE MİYok öyle değil. Dışarda her haltı ye Sonra sahada sana güvenmemi bekle öyle mi? Ben sana da, senin ipini elinde tutana da güvenmem arkadaş İnanmak isteyen inansınBu arada bazı spor yazarcıkları var ya hani o çıkarcılar Nasıl mı etki ediyor tiyatroya Mesela ekipten birinin maçı var değil mi ve maçta da kritik pozisyonlar oldu... Maçtan sonra hemen bu yazarcık aranır. Replikleri verilir Akşam bir güzel işlenir. Ne tesadüf ki hakem arkadaş ya haklıdır pozisyonda ya da "insani bir hata" yapmıştır. AKLANDI