Al Hilal'den Osimhen kararı!

Al Hilal'den Victor Osimhen transferiyle ilgili sürpriz bir karar geldi.



Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi, Nijeryalı golcü için yürüttüğü transfer sürecinden çekilme kararı aldı.





Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Osimhen'e Al Hilal'in de talip olduğu biliniyordu. Ancak bu gelişmeyle birlikte Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışta yalnız kaldı.





Sarı-kırmızılılar, Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Taraflar, 5 yıla yayılacak ödeme planı üzerinde de uzlaşmaya vardı. Ancak Napoli yönetimi, transferin tamamlanması için Galatasaray'dan teminat mektubu talep etti.

Al Hilal'in devre dışı kalmasıyla Galatasaray yönetimi, bu kritik detay üzerinde çalışarak transferi sonuçlandırmak istiyor. Victor Osimhen, şimdiye dek Galatasaray'ın transferdeki en büyük hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor.



