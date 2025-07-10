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Fenerbahçe'den Chobani ile tarihi sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

calendar 10 Temmuz 2025 13:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Chobani ile tarihi sponsorluk anlaşması
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Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetimi, dünyaca ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, resmi olarak henüz rakamları paylaşmadı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:


"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

HAMDİ ULUKAYA'DAN 20 MİLYON EURO

Ünlü iş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Amerikan merkezli yoğurt şirketi Chobani ile 100 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması imzaladığı belirtiliyor.

Anlaşmaya göre, koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, sarı-lacivertlilere yıllık 20 milyon Euro civarı bir para ödeyecek.

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