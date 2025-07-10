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Kırklareli'de "Fair Play Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunca düzenlenen "Fair Play Buluşmaları" etkinliği, bu yıl Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

calendar 10 Temmuz 2025 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırklareli'de 'Fair Play Buluşmaları' etkinliği düzenlendi
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunca düzenlenen "Fair Play Buluşmaları" etkinliği, Kırklareli'nde gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliğinin ev sahipliğinde Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Dr. M. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Uğur Turan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, 2. Başkan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, komisyon üyeleri Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez, Murat Faruk Özbay, Başak Sönmez, Mustafa Göksu, destek grubu üyesi Kaan Duygu, antrenörler ve sporcular katıldı.

Etkinlik kapsamında "Fair play nedir?", "Fair play ve kişisel gelişim", "Atatürk ve fair play" başlıklarında sunumlar yapıldı.


Vali Uğur Turan, konuşmasında, fair play ruhunun sadece spor sahalarında değil, hayatın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözünü hatırlatan Turan, centilmenliğin toplumda sevilen bir erdem olduğunu vurguladı.

Uğur Turan, "Zarif ve kibar insanlar daha fazla sevilir. Esas olan nefsini yenmek, rakibin sırtını yere getirmek değil. Nefisle mücadele en kıymetli mücadeledir." dedi.

Haldun Domaç da fair play anlayışının önemine yönelik bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, fair playi anlatan karikatür ve fotoğraflardan oluşan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

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