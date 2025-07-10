Kırklareli'de 'Fair Play Buluşmaları' etkinliği düzenlendi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunca düzenlenenetkinliği, Kırklareli'nde gerçekleştirildi.Kırklareli Valiliğinin ev sahipliğinde Kırklareli Sağlık Yerleşkesi Dr. M. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Uğur Turan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, 2. Başkan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, komisyon üyeleri Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez, Murat Faruk Özbay, Başak Sönmez, Mustafa Göksu, destek grubu üyesi Kaan Duygu, antrenörler ve sporcular katıldı.Etkinlik kapsamındabaşlıklarında sunumlar yapıldı.Vali Uğur Turan, konuşmasında, fair play ruhunun sadece spor sahalarında değil, hayatın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünsözünü hatırlatan Turan, centilmenliğin toplumda sevilen bir erdem olduğunu vurguladı.Uğur Turan,dedi.Haldun Domaç da fair play anlayışının önemine yönelik bir konuşma yaptı.Etkinlikte, fair playi anlatan karikatür ve fotoğraflardan oluşan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.