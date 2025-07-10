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Trabzonspor'a yeni golcü: Felipe Augusto

Trabzonspor, Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'nun transferi için Belçika ekibi ile anlaşma sağladı. Genç futbolcu, cuma günü Trabzon'a gelecek.

calendar 10 Temmuz 2025 15:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a yeni golcü: Felipe Augusto
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Trabzonspor, gelecek sezon çift forvetli sistemle sahaya çıkmayı planlıyor.

Bordo-mavililer, bu doğrultuda hücum hattına Paul Onuachu ardından yeni bir takviye daha yapmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor, scout raporlarının ardından Cercle forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto için harekete geçti.


A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, genç futbolcunun transferi için Belçika ekibiyle anlaşma sağladı.

CUMA GÜNÜ GELİYOR

Felipe Augusto, cuma günü Trabzon'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve Trabzonspor'a resmi imzayı atacak.

Cercle'ye geçen sezon Corinthians'tan transfer edilen Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta süre buldu ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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