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Devin Özek, İtalya'da ayrılık görüşmesinde!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'a ilgi gösteren kulüplerle ileri düzeyde görüşme yapmak için İtalya'ya gitti.

calendar 10 Temmuz 2025 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:22
Haber: Sporx.com
Devin Özek, İtalya'da ayrılık görüşmesinde!
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Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek, sadece oyuncu alışı için değil oyuncu satışı için de İtalya'ya gitti.

Özek, Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'a ilgi gösteren kulüplerle görüşecek. Devin Özek'in, iki oyuncunun transferi için temasları ileri aşamaya taşıması bekleniyor. Yusuf Akçiçek için Bologna, Sofyan Amrabat için ise Atalanta'nın yoğun ilgisi var.

Fenerbahçe, futbol direktörü Devin Özek'in İtalya pazarındaki sağlam ilişkileri sayesinde bu yaz transfer döneminde oyuncu satışlarından ciddi gelirler elde edebilir.

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