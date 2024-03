Türk futbolunda her gün yeni bir tartışma konusu gündemi meşgul ederken; bu kezSosyal medya platformu X'te "" isimli bir hesap, 1 Mart tarihinde gerçekleşen hakem toplantısının görüntülerini paylaştığını duyurdu. Bu videodasordu.Videonun ortaya çıkmasının ardından bir kesim videonun montaj olabileceğini vurgularken, bir kesim ise videonun kesinlikle doğru olduğunu savundu. Kısa sürede ciddi şekilde izlenen ve tartışma yaratan video ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.bu arada eski hakem Fırat Aydınus sosyal medyaya düşen video ile ilgili paylaşım yaptı. Fırat Aydınus paylaşımında "Kaydı kim yapıp, sızdırdıysa bir an önce bulup açıklamalısınız. Yoksa eğitimcilerden, MHK'den, yönetimden, Süper Lig hakem ve VAR kadrosundan katılanlar ile link atarak hakemlerin seminere katılımını sağlayan Hakem İşleri ve Müdürü Tayfur Özkan'ı zan altında bırakmış olursunuz! Diğer bir husus; eğitimci ve hakemlerin arasında geçen konuşma, içerik ve teknik olarak tam bir fiyasko!" ifadelerini kullandı.Maçta pozisyonu önce devam ettiren, VAR uyarısı sonrası görüntüyü izledikten sonra penaltı kararı veren Abdülkadir Bitigen videoda "" ifadelerini kullandı.Hugh Dallas'ın "" sorusunu yanıtlayan Galatasaray-Antalyaspor maçı orta hakemi Abdülkadir Bitigen "." cevabını verdi.Öte yandan Hugh Dallas, Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya ile de penaltı hakkında görüşme yaptı. Hugh Dallas, Özgür Yankaya'ya önce "" sorusunu yöneltti. Ardından ise "Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik." ifadelerini kullandı.Sosyal medyaya düşen videoda Özgür Yankaya'nın" dediği görüldü.Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir süre önce düzenlediği basın toplantısında Abdülkadir Bitigen'in Galatasaray - Antalyaspor maçındaki pozisyon için yanlış penaltı verdiğini söylediğini belirtti.Ali Koç o toplantıda "" ifadelerini kullandı.Ayrıca Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye toplantıyı sorduğunu belirtirken, "." açıklamasını yapmıştı."Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor.""Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?""Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi. İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.""Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?""Basit bir temas olduğunu düşünüyorum.""Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Öyle sorayım o zaman.""Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum.""Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?""Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada.""Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor."Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum.""Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler.""Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var. Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?""Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar basit. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!"