Bahtiyor Zaynutdinov'a resmi teklif!

Beşiktaş'a 2023/24 sezonunda 4.50 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova'dan transfer olan Bahtiyor Zaynutdinov hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
KRASNODAR'DAN RESMİ TEKLİF
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rusya ekibi Krasnodar, Bahtiyor Zaynutdinov için resmi teklif yaptı. Oyuncunun geleceğinin bu yaz transfer döneminde belli olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Kazakistanlı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
KRASNODAR'DAN RESMİ TEKLİF
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rusya ekibi Krasnodar, Bahtiyor Zaynutdinov için resmi teklif yaptı. Oyuncunun geleceğinin bu yaz transfer döneminde belli olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Kazakistanlı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.