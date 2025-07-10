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Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'i transfer etmeyeceklerini söyledi.

calendar 10 Temmuz 2025 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic için eski kulübü Ajax'tan transfer açıklaması geldi.

"GERİ DÖNMEYECEK"

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Sırp futbolcuyu transfer etmeyeceklerini söyledi.

Heitinga, "Dusan Tadic'i geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen 36 yaşındaki Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

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