Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic için eski kulübü Ajax'tan transfer açıklaması geldi.
"GERİ DÖNMEYECEK"
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Sırp futbolcuyu transfer etmeyeceklerini söyledi.
Heitinga, "Dusan Tadic'i geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz." dedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen 36 yaşındaki Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.
"GERİ DÖNMEYECEK"
Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Sırp futbolcuyu transfer etmeyeceklerini söyledi.
Heitinga, "Dusan Tadic'i geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz." dedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen 36 yaşındaki Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.