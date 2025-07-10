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Sami Satılmış, Altınordu'dan 1461 Trabzon'a transfer oldu

Altınordu, altyapısından çıkan futbolcu Sami Satılmış'a veda etti.

calendar 10 Temmuz 2025 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sami Satılmış, Altınordu'dan 1461 Trabzon'a transfer oldu
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2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapı patentli orta saha oyuncusu Sami Satılmış, 1461 Trabzon'a transfer oldu. 21 yaşındaki milli futbolcu 2020 yılında profesyonelliğe adım attıktan sonra Altınordu ile 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda 119 maça çıkıp 17 kez fileleri sarsmıştı.

Kırmızı-lacivertli kulüp Sami'ye, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve A takımda gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Sami Satılmış, 1461 Trabzon'a transfer oldu. Sami Satılmış'a Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sami Satılmış" mesajıyla veda etti.

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