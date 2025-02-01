Muhammed Cham: "İyi gidişatımızı devam ettirmek istemiştik"

Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Cham, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Muhammed Cham: 'İyi gidişatımızı devam ettirmek istemiştik'
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01 Şubat 2025 18:27
Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Cham, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İYİ GİDİŞATIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTEMİŞTİK"

Mücadeleyi değerlendiren 10 numara, "Eksik olan şeylerden biri istediğimiz kadar agresif olmamamızdı. Son haftalarda gollü maçlar oynamıştık. Üzücü tabii ki. İyi bir gidişatımız vardı. Bunu devam ettirmek istemiştik ama olmadı maalesef." ifadelerini kullandı.
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