'Mourinho'ya transfer t'si sorulmadı!'

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde geri sayıma geçti. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Portekizli hoca ile yola devam edilmeme ihtimali var. Başarısız derbi kariyerinde Beşiktaş'a Kadıköy'de kaybedilen maç bardağı taşırdı ancak yönetim ile tecrübeli teknik adam arasındaki bağların çok daha önceden koptuğu ifade ediliyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 62 yaşındaki hocanın, geçtiğimiz nisan ayında Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından dahi, kulüp yönetimiyle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı.
JESUS'UN YERİNE GİDEBİLİR
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezondaki kadro planlamasını ve transfer edilebilecek muhtemel futbolcuları scout ekibi ile birlikte hazırlarken, Jose Mourinho'dan bu konuda hiç fikir almaması ayrılığın, devam kararından daha ağır bastığının da kanıtı gibi.
Yapılan eleştiriler ve yönetimle bağların kopması Portekizli hocayı da yeni arayışlara itmiş durumda.
Special One, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik adam arayan Suudi Arabistan ekibi Al- Hilal ile görüşme halinde. Suudiler, Mourinho'ya iki yıl için 50 milyon Euro vermeye hazır.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 62 yaşındaki hocanın, geçtiğimiz nisan ayında Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından dahi, kulüp yönetimiyle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı.
JESUS'UN YERİNE GİDEBİLİR
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezondaki kadro planlamasını ve transfer edilebilecek muhtemel futbolcuları scout ekibi ile birlikte hazırlarken, Jose Mourinho'dan bu konuda hiç fikir almaması ayrılığın, devam kararından daha ağır bastığının da kanıtı gibi.
Yapılan eleştiriler ve yönetimle bağların kopması Portekizli hocayı da yeni arayışlara itmiş durumda.
Special One, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik adam arayan Suudi Arabistan ekibi Al- Hilal ile görüşme halinde. Suudiler, Mourinho'ya iki yıl için 50 milyon Euro vermeye hazır.