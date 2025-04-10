Mourinho: "Galatasaray için dediğim oldu"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yapılan çalışmada öğrencilerine mesaj verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho: 'Galatasaray için dediğim oldu'
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10 Nisan 2025 08:42
Son güncelleme 10 Nisan 2025 08:43
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla bir toplantı gerçekleştirerek farkın 3 puana indiğine vurgu yaptı.

Portekizli teknik adam, "Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu her zaman vurguladım. Bugün geldiğimiz noktada bu düşüncemin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak farkın üçe inmesi bize rehavet getirmemeli. Aksine, daha da fazla odaklanmalı, disiplinimizi artırmalı ve geçmişteki hatalardan ders çıkararak kalan maçlara dört elle sarılmalıyız.

"TARAFTARIMIZ İÇİN"
Hepiniz üst düzey kariyerlere sahip, güçlü ve tecrübeli oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon boyunca yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen taraftarımız için sahaya yansıtmalıyız. Artık önümüzdeki her karşılaşma bir final niteliğinde.

Bu yüzden sadece önümüzdeki maça odaklanacağız. Dışarıdan gelen seslere kulağımızı kapatacağız. Yine üzerimize oyunlar kurulabilir. Ama biz dimdik duracak, mücadelemizi son dakikaya kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray karşısında yaşadığımız mağlubiyet, içinizdeki kazanma arzusunu daha da körükledi. Bu tutkuyu sezon sonuna kadar diri tutalım ve hep birlikte şampiyonluğa yürüyelim."

 
 




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