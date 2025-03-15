Mourinho'dan o ismi ağlatan soyunma odası konuşması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers karşısında sahada üstün bir performans sergilemesine rağmen, penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında yaptığı duygusal konuşma büyük yankı uyandırdı.
"BAZEN EN ŞANSLI OLAN KAZANIR"
Portekizli teknik adam, oyuncularını tek tek tebrik ederek, "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol bazen adaletsiz olabilir. Bugün sahada üstün olan taraftık ama bazen en iyi oynayan değil, en şanslı olan kazanır. Ancak buradan büyük dersler ve kazanımlar elde ettik," ifadelerini kullandı.
Mourinho, soyunma odasında tüm futbolcularına sarılarak moral verdi ve "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dedi. Bu sözlerin ardından takım içinde büyük bir alkış koptu.
MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI
Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Ancak takım arkadaşları ve teknik heyet, ona moral vererek bu mağlubiyetin bir son değil, daha büyük zaferlerin başlangıcı olacağını vurguladı.
Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun soyunma odasında yaptığı duygusal konuşma büyük yankı uyandırdı.
"BAZEN EN ŞANSLI OLAN KAZANIR"
Portekizli teknik adam, oyuncularını tek tek tebrik ederek, "Taktiğime harfiyen uydunuz. Ancak futbol bazen adaletsiz olabilir. Bugün sahada üstün olan taraftık ama bazen en iyi oynayan değil, en şanslı olan kazanır. Ancak buradan büyük dersler ve kazanımlar elde ettik," ifadelerini kullandı.
Mourinho, soyunma odasında tüm futbolcularına sarılarak moral verdi ve "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dedi. Bu sözlerin ardından takım içinde büyük bir alkış koptu.
MERT HAKAN YANDAŞ AĞLADI
Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Ancak takım arkadaşları ve teknik heyet, ona moral vererek bu mağlubiyetin bir son değil, daha büyük zaferlerin başlangıcı olacağını vurguladı.