Morant, son dönemde yaptığı saha içi hareketlerle NBA gündemine oturdu.



Özellikle "el bombası atışı" ve "parmak tabancası" gibi kutlamaları nedeniyle eleştirilen Morant, hakkında çıkan tartışmalara kulak asmadığını belirtti.



"Bu dışarıdan göründüğü gibi değil," diyen Morant, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendi kelimelerimi tutup fırlatıyorum. Bun, benim dünyaya söylediklerim. 'Ja' olarak konuşuyorum, 'Ja' gibi davranıyorum. Söyleyeceklerimi söylüyorum, ardından gelen gürültüyü engelliyorum. Bu sevinci yapmaya devam edeceğim."



Morant, sadece birkaç gün içinde üç kez tartışmalı kutlama hareketi yaptı: Sacramento Kings ve Miami Heat maçlarında parmakla tabanca taklidi, son olarak ise sosyal medyada viral olan "el bombası" kutlaması.



NBA, Morant'a daha önce parmak tabancası kutlaması nedeniyle 75 bin dolar para cezası vermişti. Ancak oyuncunun bu tarz hareketlerden vazgeçmeyeceği anlaşılıyor. Morant'ın bu davranışları "kişiliğinin bir parçası" olarak görmesi, kariyeri boyunca zaman zaman başını ağrıtabilir.



