Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|45
|55
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|27
|41
|3.KOCAELİSPOR
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|8
|38
|4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|15
|37
|5.UŞAKSPOR
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|10
|37
|6.SARIYER
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|13
|36
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|11
|34
|8.AFJET AFYONSPOR
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|3
|34
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|2
|32
|10.KAHRAMANMARAŞSPOR
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|-2
|27
|11.ÇORUM
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|11
|26
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|-9
|22
|13.SANCAKTEPE
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|-13
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|-7
|20
|15.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|-17
|17
|16.NİĞDE ANADOLU
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|-19
|14
|17.HACETTEPE SPOR
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|-19
|13
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|-24
|13
|19.ŞANLIURFASPOR
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|-35
|11
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|33
|52
|2.VANSPOR
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|15
|43
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|16
|40
|4.SAKARYASPOR
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|14
|40
|5.TURGUTLUSPOR
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|-5
|39
|6.BODRUMSPOR
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|19
|38
|7.KIRKLARELİSPOR
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|11
|37
|8.PAZARSPOR
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|2
|32
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|4
|30
|11.PENDİKSPOR
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|10
|29
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|1
|28
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|6
|27
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|-1
|27
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|-1
|23
|16.MAMAK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|-33
|22
|17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|-12
|21
|18.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|-14
|20
|19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|-16
|20
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|-53
|2