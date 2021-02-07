Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü

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07 Şubat 2021 16:17
Misli.com 2. Lig'de 22. hafta maçları oynandı.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.MANİSA  21 17 4 0 60 15 45 55
2.HEKİMOĞLU TRABZON 21 12 5 4 47 20 27 41
3.KOCAELİSPOR 21 11 5 5 26 18 8 38
4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 20 10 7 3 34 19 15 37
5.UŞAKSPOR  21 10 7 4 37 27 10 37
6.SARIYER 21 9 9 3 27 14 13 36
7.ANKARA DEMİRSPOR 21 9 7 5 33 22 11 34
8.AFJET AFYONSPOR 21 9 7 5 30 27 3 34
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 9 5 7 31 29 2 32
10.KAHRAMANMARAŞSPOR  20 6 9 5 25 27 -2 27
11.ÇORUM  20 7 5 8 38 27 11 26
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR  21 5 7 9 22 31 -9 22
13.SANCAKTEPE  21 6 4 11 26 39 -13 22
14.İNEGÖLSPOR 21 4 8 9 23 30 -7 20
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR 21 3 8 10 26 43 -17 17
16.NİĞDE ANADOLU  21 2 8 11 15 34 -19 14
17.HACETTEPE SPOR 21 3 4 14 15 34 -19 13
18.GÜMÜŞHANESPOR 21 4 4 13 21 45 -24 13
19.ŞANLIURFASPOR 21 3 5 13 19 54 -35 11
 

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 22 16 4 2 51 18 33 52
2.VANSPOR  22 13 4 5 35 20 15 43
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 22 11 7 4 31 15 16 40
4.SAKARYASPOR  22 11 7 4 37 23 14 40
5.TURGUTLUSPOR 22 13 0 9 29 34 -5 39
6.BODRUMSPOR  22 11 5 6 51 32 19 38
7.KIRKLARELİSPOR 22 9 10 3 27 16 11 37
8.PAZARSPOR 22 10 4 8 35 31 4 34
9.SERİK BELEDİYESPOR 22 8 8 6 33 31 2 32
10.TARSUS İDMAN YURDU 22 8 6 8 30 26 4 30
11.PENDİKSPOR 22 9 2 11 36 26 10 29
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 22 7 7 8 23 22 1 28
13.SİVAS BELEDİYESPOR 22 6 9 7 35 29 6 27
14.KARACABEY BELEDİYESPOR  22 7 6 9 24 25 -1 27
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 22 6 5 11 27 28 -1 23
16.MAMAK  22 6 4 12 23 56 -33 22
17.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 22 7 3 12 30 42 -12 21
18.GMG KASTAMONUSPOR 22 5 5 12 19 33 -14 20
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 22 6 2 14 23 39 -16 20
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 22 1 2 19 9 62 -53 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.



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