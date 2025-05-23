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Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Samsun'da düzenlenen Yıldızlar Salon Puta Şampiyonası'nda, 37 ilden gelen 400 sporcu Geleneksel Türk Okçuluğu'nun ruhunu yaşatıyor. Geleneksel kıyafetlerle yapılan atışlarda sporcular, Türkiye şampiyonu olabilmek için mücadele veriyor.

calendar 23 Mayıs 2025 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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İlkadım Okçuluk Salonu'nda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 400 sporcu katılıyor.Yıldızlar kategorisiyle başlayan şampiyonada, geleneksel kıyafet giyen sporcular atış yaptı.Şampiyona yarın minikler kategorisinin atışlarıyla devam edecek. Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yıldızlar Salon Puta Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

 

Sporcuların 6 bölgede yapılan elemelerden geçtiklerini belirten Toksöz, "Yaklaşık 37 ilden 400 sporcumuz var. Sporcular, bugün yıldızlar yarın da minikler olmak üzere finallerde yarışıyor. Türkiye şampiyonu olmak için kürsüde yer almak için Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında ter döküyor. Kıyafetler, kendine ait ritüeller, kullandıkları ok, yaylar ve enstrümanlar Geleneksel Türk Okçuluğu'nu diğer branşlardan ayırıyor." dedi. Toksöz, tarihin yüklemiş olduğu misyonu, kıyafetlerle, ok ve yayla yaşatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.


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