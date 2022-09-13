Milli judocular, Çekya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye adına 9'u kadın 16 milli judocu madalya mücadelesi verecek.



Kara yolu ile Prag'a hareket eden Genç Milli Takım'da şu isimler yer alıyor:



Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız, 63 kilo Ayten Yeksan ve Habibe Afyonlu, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk ve Duygu Dirgen.



Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo İbrahim Demirel ve Muhammed Demirel, 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Münir Ertuğ.





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