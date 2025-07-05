Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz bronz madalya kazandı.

calendar 05 Temmuz 2025 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücüler, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 2 madalya daha kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Doruk Yoğurtçuoğlu gümüş, Onur Ege Öksüz ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 4. günü tamamlandı.

Erkekler 200 metre kurbağalama finalinde yüzen Doruk, yarışı 2 dakika 9.92 saniyede bitirerek Avrupa gençler 2'ncisi oldu.

Onur Ege ise erkekler 400 metre ferdi karışık finalindeki 4 dakika 19.92 saniyelik derecesiyle bronz madalya aldı.

Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 5'e (2 altın, 1 gümüş, 2 bronz) çıktı.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.