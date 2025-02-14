Milli tekvandoculardan 25 madalya

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde milli sporcular 3'ü altın 25 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tekvandoculardan 25 madalya
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14 Şubat 2025 02:12
Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde milli sporcular 3'ü altın 25 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın altıncı gününde genç kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 3 altın, 5 gümüş ve 17 bronz madalya elde etti. 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç, 55 kiloda Mümüne Nur Göz ile 68 kiloda Evra Alıcı altın madalya kazanan sporcular oldu.

Turnuvanın yedinci gününde genç erkekler kategorisi müsabakaları yapılacak.


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