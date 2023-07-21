Milli Takım Olimpiyatlara hazır

Kadın Judo Ümit Milli Takımı, Gençlik Olimpiyatları'na hazır.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Takım Olimpiyatlara hazır
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21 Temmuz 2023 22:29
Kadın Judo Ümit Milli Takımı, Gençlik Olimpiyatları'na Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlandı.

Milli takım, 23 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde bu sene 17'ncisi düzenlenecek Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları'na katılacak.

Milli takım antrenörleri Yasin Doğan ve Erdal Doğan yönetiminde 2 Temmuz'da Trabzon TOHM'da kampa giren judo milli takımı Gençlik Olimpiyatları kampını tamamladı.

Bireysel ve takım olarak altın madalya hedeflediklerini belirten Doğan, haziran ayında düzenlenen Judo Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarını tekrarlamak istediklerini ifade etti.

Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları 23-29 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek.

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