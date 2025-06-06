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Milli Sporcumuz Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu!

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık'ta Milli para sporcumuz Ahmet Kaplan, çiftler quad'da Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti

calendar 06 Haziran 2025 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Milli Sporcumuz Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu!
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Milli sporcu Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftler quad kategorisinde Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Ramphadi ile birlikte yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sam Schroder-Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6 ve 10-7'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde 1 numaralı seribaşı Guy Sasson-Niels Vink çiftiyle karşılaşan Ahmet Kaplan-Donald Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakiplerine 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.


Ahmet Kaplan, bu sonuçla birlikte kariyerinin en önemli grand slam derecelerinden birine imza attı.

 


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