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Milli para eskrimci Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya

Milli golfçü Sude Bay, Estonya'da ikinci oldu

calendar 02 Haziran 2025 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para eskrimci Şenay Güner'den Fransa'da çifte madalya
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Milli para eskrimci Şenay Güner, Fransa'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda 2 madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Orange kasabasındaki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, tekerlekli sandalye eskrim kılıç A kategorisinde gümüş madalya aldı.

Ayrıca tekerlekli sandalye eskrim epe A kategorisinde 3'üncü olan Şenay Güner, turnuvayı çifte madalyayla tamamladı.


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