Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da şampiyon oldu

Milli karting sporcusu İskender Zülfikari, İtalya'da iki ayaktan oluşan 2025 WSK Avrupa Serisi'nde ikinci ayak yarışını kazanarak seriyi şampiyonlukla tamamladı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu İtalya'nın Cremona kentindeki pistte 26 ülkeden 44 sporcuya karşı mücadele eden 13 yaşındaki İskender Zülfikari, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.



Milli sporcu, yarı final yarışlarının ardından final yarışını da birinci sırada tamamlayarak kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.



İskender Zülfikari, Cremona podyumunda zirveye çıkarak İstiklal Marşı'nı dinletti.



