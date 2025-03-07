Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e men cezası!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.



Uluslararası Test Ajansının açıklamasına göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi, 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde "Trimetazidine" isimli yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verdi.



Karara göre Rıza Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar spor müsabakalarından men edildi.



Ayrıca Rıza Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçların geçersiz sayılması kararlaştırıldı.



Milli güreşçi, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle geçici men cezası almış ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.



İDDİALARI REDDETMİŞTİ



Milli Güreşçi Kayaalp konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri üzerine kendisine spor hekimi denetiminde acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini iddia etse de 4 yıl men cezası verildi.



KARİYERİNDE 63 MADALYA KAZANDI



Rıza Kayaalp'in kariyerinde, Uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 49 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 63 madalya bulunuyor. 5 kez dünya şampiyonluğu (2011, 2015, 2017, 2019, 2022), 12 kez de Avrupa şampiyonluğu (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) elde eden milli güreşçi, olimpiyatlarda ise 2016'da gümüş, 2012 ve 2020'de ise bronz madalya kazandı.



