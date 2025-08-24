24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-00'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
0-030'
24 Ağustos
Everton-Brighton
1-029'
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
0-029'
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Milli boksör Samet Gümüş, dünya şampiyonluğu peşinde

2025 Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Samet Gümüş, hedefinin altın madalya olduğunu açıkladı.

calendar 24 Ağustos 2025 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Samet Gümüş, dünya şampiyonluğu peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa şampiyonu milli boksör Samet Gümüş, 2025 Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 24 yaşındaki Samet, eylül ayında Liverpool'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Samet, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.


Samet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 kilogramda ringe çıktığını söyledi. Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını anlatan Samet, "Avrupa şampiyonuyum. Hedefimiz şu anda dünya şampiyonası var. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. 5 Eylül'de 2025 Dünya Boks Şampiyonası başlıyor. İnşallah dünya şampiyonluğu madalyamı alıp Türkiye'mize armağan edeceğim. Evimize döneceğiz." dedi.

"ALTIN MADALYA'YI GETİRECEĞİZ"

Uzun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Samet, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 aydır çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da bir kampımız daha olacak. Ondan sonra inşallah İngiltere'ye yolculuğumuz başlıyor. İngiltere'de de en iyi şekilde Türkiye'mizi temsil edip altın madalyayı getireceğiz. Şu anda takım olarak çok hazırız. Hocalarımız bizimle bizzat ilgileniyorlar. Odaklandık, inşallah madalya için çabalayacağız."

Samet Gümüş, sonuna kadar mücadele edeceğini ifade ederek, "Bizi destekleyenler de bize inanıyor. İnşallah onların inançlarını boşa çıkartmayız. Çok uzun süredir mücadele veriyoruz. Biz inanıyoruz. Bizi destekleyenlerin inancını da boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.