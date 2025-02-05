Milli basketbolcu Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası'nda takımına güveniyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncularından Gökşen Fitik, katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda adım adım ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.



Milli basketbolcu Gökşen Fitik, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Romanya maçları öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını belirten Gökşen Fitik, "Eleme grubunda 4'te 4'le yolumuza devam ediyoruz. Kesinlikle bu galibiyet serisini de devam ettirmek istiyoruz. Bu maçların bir önemi kalmamasına rağmen bu süreci de en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Takım olarak bir üst seviyeye nasıl çıkabiliriz, birbirimize ne katabiliriz ve Avrupa Şampiyonası'na daha hazır nasıl gidebiliriz diye bakmak istiyoruz. Bu haftayı en verimli şekilde geçirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımıza da bunun için başladık. Önümüzde iki maç var. Birini İzmit'te oynayacağız. İkisinde de oyunumuzun üstüne katarak, maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları Romanya maçına değinen Gökşen Fitik, "İzmit'teki maçtan sonra gruptaki son karşılaşmamızda Romanya'ya konuk olacağız. Deplasmanda oynamak bizim için dezavantajlı olabilir. Yine de biz bu süreci en iyi şekilde geçirip şampiyonaya hazır bir şekilde katılmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



"Bu takımdaki herkes çok değerli"



Avrupa Şampiyonası için takıma güvendiğini aktaran Gökşen Fitik, şunları kaydetti:



"Takıma güvenmekle ilgili hiç sıkıntım olmadı. Sonuçta ülkemizi temsil ediyoruz. Biz, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynuyoruz ve bu yüzden elimize çok büyük bir miras bırakıldı. Biz, bu mirası izleyerek büyüyen bir jenerasyonuz. Buradaki herkes de bu mirasın ne kadar değerli olduğunun farkında. Son Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları alamadık ama biz yine de oralara çok farklı hedeflerle gitmiştik. Aslında bahane sunmuyoruz ama şanssızlıklar da yaşadık. Bazı istenmeyen durumlar yaşandı. Bir daha aynı hataları yapmayarak, diğer şampiyonalara hazırlanmak istiyoruz.



Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milli takımı daha iyi yerlere taşımak her zaman bizim hedefimiz olmuştur. Potansiyelimizin de farkındayız. Takım yavaş yavaş oturuyor. Bu takımdaki herkes çok değerli. Herkes, yapabileceklerinin farkında. Ne olursa olsun turnuvalara gittiğimizde adım adım ilerlememiz lazım. Bu turnuvaları oynamak kolay olmuyor. Direkt sonuca odaklanmamalıyız. Maalesef turnuvada işler böyle ilerlemiyor. İlk hedefimiz, gruptaki ilk maçtan galibiyetle ayrılmak olmalı. İkinci hedefimiz de gruptaki ikinci maçı kazanmak olmalı. Hep böyle ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyerek hak ettiğimiz yerde bulunmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."



