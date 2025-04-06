Milli badmintoncular, Avrupa Şampiyonası'nda korta çıkacak

Milli sporcuların da katılacağı Avrupa Badminton Şampiyonası, 8-13 Nisan tarihlerinde Danimarka'da düzenlenecek.



Horsens kentinde yapılacak 31. Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 isim mücadele edecek. Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı ve Ravza Bodur tek kadınlar, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde korta çıkacak.



Neslihan, Özge ve Ravza teklerde, Bengisu ile Nazlıcan da çiftlerde Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ilk Türk badmintoncular olmaya çalışacak.



Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda Neslihan'ın 3 (2021, 2022, 2024), Özge (2014) ve Bengisu-Nazlıcan çiftinin (2024) ise birer bronz madalyası bulunuyor.



