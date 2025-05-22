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Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Gençler Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

calendar 22 Mayıs 2025 21:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Gençler Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Suhl kentindeki organizasyonda skeet genç erkekler kategorisinde yarışan Muhammet Seyhun Kaya, elemelerde 120 puanla 5. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde 45 puanla 3. sırayı elde eden milli atıcı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.


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