MHK'dan Abdullah Buğra Taşkınsoy için açıklama!

MHK, rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK'dan Abdullah Buğra Taşkınsoy için açıklama!
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26 Nisan 2025 19:06
MHK, kupadaki Konyaspor - Galatasaray maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

MHK'nın açıklaması şu şekilde:

"Üst Klasman Hakemimiz Abdullah Buğra Taşkınsoy, geçirdiği sağlık sorunu sonrasında başarılı bir tedavi süreci geçirmiştir.

Sağlık durumu iyi olan hakemimizin kısa süre içerisinde antrenmanlara başlaması beklenmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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