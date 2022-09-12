Mesut Özil kadroda yok

Medipol Başakşehir'de hastalıktan çıkan ve antrenman eksikliği bulunan Mesut Özil kadroda yer almadı.
Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.
Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.
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