Mertens: "Reaksiyon göstermeliydik"

Galatasaray'da Dries Mertens, Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Mertens: 'Reaksiyon göstermeliydik'
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01 Eylül 2024 00:28
Son güncelleme 01 Eylül 2024 00:42
Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetinin ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dires Mertens, "Önemliydi, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi odaklanmamız ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor." dedi.

Mertens ayrıca "Motivasyon her yıl aynı, Galatasaray için her kulvarda başarılı olmak vardır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu nedenle hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Transfer dönemleri her zaman zor geçiyor. Bunun geç kalması da bir dezavantaj. Bizim sadece odaklanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

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