Merkezefendili Cook'un yeni adresi Japonya oldu

Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen ABD'li basketbolcu Tyler Cook, Japonya'dan Ibaraki Robots ile anlaştı.

calendar 03 Haziran 2025 14:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendili Cook'un yeni adresi Japonya oldu
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla Merkezefendi Belediyesi Basket'in ligde kalmasına önemli katkı sağlayan ABD'li oyuncu Tyler Cook'un yeni adresi Japonya oldu.

Cook, Japonya'nın Ibaraki Robots takımı ile anlaştı.

27 yaşındaki uzun oyuncu Süper Lig'de Denizli temsilcisinin formasıyla sezonu 15.0 sayı, 6.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.


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