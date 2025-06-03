Merkezefendili Cook'un yeni adresi Japonya oldu

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla Merkezefendi Belediyesi Basket'in ligde kalmasına önemli katkı sağlayan ABD'li oyuncu Tyler Cook'un yeni adresi Japonya oldu.
Cook, Japonya'nın Ibaraki Robots takımı ile anlaştı.
27 yaşındaki uzun oyuncu Süper Lig'de Denizli temsilcisinin formasıyla sezonu 15.0 sayı, 6.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
Cook, Japonya'nın Ibaraki Robots takımı ile anlaştı.
27 yaşındaki uzun oyuncu Süper Lig'de Denizli temsilcisinin formasıyla sezonu 15.0 sayı, 6.8 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
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